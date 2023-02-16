Александр Дрозденко побывал на объектах «Петербургтеплоэнерго» в Тихвине

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с генеральным директором компании «Петербургтеплоэнерго» Еленой Осиной на объектах, расположенных в городе Тихвин. Елена Осина рассказала о деятельности компании в Тихвинском районе.

В ходе официального визита обсудили реализацию Концессионного соглашения, которое было заключено в 2015 году между АО «Газпром теплоэнерго» и Администрацией Тихвинского района. В результате этой работы (первый этап Концессии) было реконструировано 6,4 км тепловых сетей (всего запланировано 40,8 км), в Тихвине построена котельная мощностью 209,6 МВт, также появился новый Центральный тепловой пункт для теплоснабжения потребителей Старого города.

На данный момент идет исполнение второго этапа соглашения. Он включает в себя реконструкцию 4 км тепловых сетей, их ввод в эксплуатацию запланирован до начала следующего отопительного сезона. О выполнении строительных работ в своем прямом включении по телемосту губернатору доложил представитель подрядной организации «Петербургтеплоэнерго».

Исполнение третьего этапа реконструкции тепловых сетей (протяженность 30 км) планируется в срок с 2023 по 2026 годы. Сейчас осуществляется закупочная процедура для заключения договоров подряда.

Помимо этого, для замещения изношенных котельных, которые работают на неэффективных видах топлива, компания «Петербургтеплоэнерго» будет строить пять автоматизированных газовых источников теплоснабжения мощностью 10,7 МГв на территории Тихвинского района. В строительство данных объектов теплоэнергетики компания «Петербургтеплоэнерго» будет вкладывать собственные средства.

В ходе визита губернатору также показали, как в Тихвине «Петербургтеплоэнерго» улучшает систему мониторинга состояния сетей теплоснабжения при помощи акустических датчиков. Эта система помогает выявлять и устранять дефекты трубопроводов на начальной стадии их образования.