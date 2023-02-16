Внимание, тревога! В Петербурге проверят системы оповещения населения

В Петербурге 1 марта пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях.

Проверка будет проходить с 10:35 до 10:45. Во время проверки по всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции.

Такая проверка проводится в городе два раза в год: в первую среду марта и октября.

Ранее сообщалось, что в Петербурге местного жителя признали виновным в убийстве друга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

Всё случилось еще в сентябре 2022 года на берегу реки Селезневка в поселке Кравцово Выборгского района. Там подсудимый избил потерпевшего руками и ногами в область головы. Из-за травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина скинул тело в реку