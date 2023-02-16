Петербуржцы экономят миллионы на поездках в автобусе

С начала 2023 года в Петербурге действуют скидки на оплату проезда в автобусах для держателей карт «Мир» и «Единой карты петербуржца» — ЕКП. Жители и гости города, оплачивавшие проезд этими картами, в январе уже сэкономили более 3,5 млн рублей.

Стандартный тариф на проезд в Петербурге сейчас равен 65 рублям. При оплате проезда пластиковой ЕКП стоимость поездки снижается на 23 рубля, при оплате смартфоном через платежное приложение сэкономить получится уже 25 рублей. С картой «Мир» поездка будет дешевле на 22 рубля при оплате «пластиком» и на 24 рубля — смартфоном в мобильном приложении.

ЕКП и «Мир» можно загрузить на Android-смартфон. Для оплаты телефоном карту необходимо загрузить в мобильное платежное приложение Mir Pay или Samsung Pay.

По данным платежной системы «Мир», жители и гости города на Неве уже активно пользуются скидками на оплату проезда в городских автобусах. За первый месяц зимы 2023 года доля оплаты проезда ЕКП, которая выпускается на базе карты «Мир», увеличилась в 2,5 раза.

Скидка по ЕКП также действует, выгода составит 23 рубля с каждой поездки.