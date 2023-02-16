Растёт на глазах: элитная загородная недвижимость Ленобласти подорожала до 89 миллионов

По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2022 года на первичном рынке загородной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области можно было приобрести 306 лотов (+9% за год) в элитных коттеджных поселках и 433 лота – в поселках бизнес-класса.

За год было реализовано 43 лота в элитных поселках. Однако это на 48% ниже, чем годом ранее. Также удалось продать 29 коттеджей – в поселках бизнес-класса, что на 77% ниже, чем годом ранее.

Что касается вторичного рынка элитной загородной недвижимости, то объем свободного предложения увеличился на 49% – до 712 лотов. Из-за появления новых объектов на рынке, в элитных загородных поселках средняя стоимость предложения за год выросла на 16% и составила 89,3 миллиона рублей, в поселках бизнес-класса – на 8%, до 28,3 миллиона рублей.