Корона не слетает: в России 37 летальных исходов от коронавируса

По данным на 16 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1516 человек. Это на 2,1% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 11 140 человека. Однако это на 7,7% меньше, чем 15 февраля. За минувшие сутки выявлено 14 740 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 37 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 15 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1271 случай заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».