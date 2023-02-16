Работа работой, а обед по расписанию: Смольный потратит миллионы на губернаторский банкет на ПМЭФ

Губернаторский банкет на ПМЭФ-2023 обойдется Петербургу в 17 миллионов рублей. Именно такую сумму готов отдать Смольный за еду и алкоголь. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместил комитет по культуре.

Форум будет идти три дня: с 14 по 17 июня, а страной-гостем станут Объединённые Арабские Эмираты. Судя по всему, банкет будет изысканным. Так, на каждого гостя приготовят красное и белое вино (по 100 мл на каждого), игристое вино (150 мл), водку (50 мл) и безалкогольные напитки (300 мл). Однако все алкогольные напитки должны быть отечественного производства.

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