ЦБ РФ планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты

Банк России может продлить после 9 марта действие ограничения на снятие наличной валюты с некоторыми изменениями. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
«К сожалению, мы не видим возможности для какой-то системной либерализации валютных ограничений сейчас. У нас нет оснований снять это ограничение, оно будет продлено, но может быть, с некоторыми видоизменениями», — сказала она.
Нет пока планов и по повышению лимита перевода средств за границу с миллиона долларов. Сейчас нет оснований для дополнительного повышения этой суммы, говорит Набиуллина, отмечая, что сумма и так достаточно большая.
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