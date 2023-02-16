ЦБ РФ планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты

Банк России может продлить после 9 марта действие ограничения на снятие наличной валюты с некоторыми изменениями. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«К сожалению, мы не видим возможности для какой-то системной либерализации валютных ограничений сейчас. У нас нет оснований снять это ограничение, оно будет продлено, но может быть, с некоторыми видоизменениями», — сказала она.

Нет пока планов и по повышению лимита перевода средств за границу с миллиона долларов. Сейчас нет оснований для дополнительного повышения этой суммы, говорит Набиуллина, отмечая, что сумма и так достаточно большая.