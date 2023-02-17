Ковид-Петербуржцы — 8:0. За сутки от заболевания вновь скончались несколько человек

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 16 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1427 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 113 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 619 человек. Умерли от заболевания восемь человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 864 104 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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