Ковид-Петербуржцы — 8:0. За сутки от заболевания вновь скончались несколько человек

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 16 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1427 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 113 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 619 человек. Умерли от заболевания восемь человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 864 104 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что, чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми, нужна не только гигиена полости рта, но и правильное питание. Рассказываем, какие продукты помогут укрепить эмаль и поддержать здоровье дёсен.

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