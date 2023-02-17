Коронавирус отступает?

По данным на 17 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1510 человек. Это на 0,4% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 11 245 человек. Однако это на 0,9% меньше, чем 15 февраля. За минувшие сутки выявлено 15 539 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 38 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что как стало известно Gazeta.SPb, в Петербурге без видимых на то причин скончался пятимесячный ребенок. Все случилось на проспекте Энгельса. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.