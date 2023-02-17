В Петербурге зарабатывают на льготниках?

Специалист по льготам и компенсациям в Санкт-Петербурге может зарабатывать до 165 тысяч рублей. Такие данные приводит портал для поиска работы SuperJob.

Как рассказали аналитики, больше всего Петербург нуждается в таких специалистах со стажем от трех лет. Более того, нужно иметь дополнительное образование в области кадрового менеджмента, опыт разработки и внедрения системы оплаты труда, материальных и нематериальных мотивационных программ.

В Санкт-Петербурге сотрудник на такой должности может зарабатывать от 50 до 57 тыс. рублей, если он обладает высшим образованием, знаниями основ трудового законодательства и экономики труда, принципов формирования заработной платы и методов материального и нематериального стимулирования для различных категорий сотрудников, навыками работы с системой бюджетирования и опытом работы в сфере управления персоналом от 1 года.

Если хочется получать больше — в пределах 65 тысяч рублей, то нужно еще знать методики оценки должностей и системы грейдов, обладать навыками работы с системами премирования, иметь опыт разработки и адаптации нормативных документов по оплате труда и социальным льготам.

В том случае, если вы хотите поднять планку до 110 тысяч в месяц, нужно иметь квалификационные сертификаты, дополнительное образования в области кадрового менеджмента, навыки разработки и внедрения системы оплаты труда, материальных и нематериальных мотивационных программ, опыт работы специалистом по льготам и компенсациям в компаниях с численностью персонала от 1 000 человек и стажем работы специалистом по льготам и компенсациям от 3 лет. Возможно, понадобится также знание английского.

На зарплату до 165 тысяч может претендовать специалист со всеми выше перечисленными навыками, но с опытом уже от пяти лет.

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