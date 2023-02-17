Стало известно, как гаджеты влияют на развитие речи у ребенка

Все мы уже привыкли к различного рода гаджетам. Пожалуй, без них уже банально не получится существовать современному человеку. Правда, есть одно но: уже и дети чуть ли не рождаются с гаджетами в руках. Всем очевидно, что это не есть хорошо. Но знали ли вы, что это может повлиять и на развитие речи у малыша?

Так, в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» логопед Наталья Сараева рассказала, что из-за гаджетов может произойти задержка в развитии речи. В общем и целом, ребенок начинает воспринимать речь окружающих до года, а вот с полутора до двух лет он начинает произносить свои первые фразы. Ориентировочно к трем годам можно считать, что у ребенка сформированы зачатки речи.

Если же вы заприметили, что речевое развитие на каком-то из этих этапов идет не «по плану», это точно повод обратиться к специалисту, говорит Наталья Сараева.