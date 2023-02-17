Петербуржцы впереди планеты всей: как открытия ученых города применяются на деле

Петербургские ученые не отстают от своих коллег. Продуманные ими технологии во всю применяются на деле. Так, например, сильны наши ученые в химанализе промышленных и природных объектов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, эта работа позволяет определять как полезные, так и опасные явления различных объектов, которые окружают человека в повседневной жизни. Причем от почвы под ногами и вплоть до продуктов в магазинах.

Таким образом, промышленники страны смело могут обращаться к нашим ученым. Те смогут помочь с решением задач, которые возникают на производстве. Это положительно отразится на развитии промышленности. Кроме этого, такие исследования могут стать базой для каких-либо новых открытий.