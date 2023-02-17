Пришёл, разгромил, но не победил: петербуржец забросал льдом закрытый магазин

В Петербурге росгвардейцы задержали хулигана, проникшего в закрытый на ночь магазин и устроившего там погром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, 17 февраля около полуночи сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга задержали нетрезвого гражданина одной из среднеазиатских республик. Он повредил имущество и товары в сетевом магазине на улице Дудко.

Нетрезвый мужчина бросал куски льда и камни в дверь закрытого на ночь супермаркета, а затем выбил ее и проник в помещение. По данному адресу незамедлительно прибыл наряд Росгвардии.

Как итог, стекла окон магазина разбиты, а входные двери выломаны. В торговом зале супермаркета росгвардейцы задержали хулигана, который сбросил с полок на пол алкогольную продукцию, а также разбросал по всему магазину другие продовольственные товары и повредил пластиковые корзины для покупок.

Так как мужчина вел себя неадекватно и агрессивно, пришлось применить наручники. Задержанного доставили вотдел полиции для выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается, на место выезжала следственно-оперативная группа.