Не опять, а снова: петербуржцы продолжают вестись на уловки мошенников

Вчера, 16 февраля, в ДЧ ГУ через 112 поступило сообщение от петербурженки, что на улице Союза Печатников 18/20-76 в отношении ее матери совершены мошеннические действия.

Как выяснилось, пенсионерке на стационарный телефон позвонила неизвестная, представилась дочерью и сообщила, что попала в ДТП. Для оплаты медицинских услуг пострадавшей необходимо передать деньги курьеру. В очередной раз петербуржцы теряют бдительность. Женщина вынесла 1,5 миллиона рублей и передала их неизвестному мужчине, который ждал ее на улице.

К сожалению, никаких примет мужчины пенсионерка не запомнила, на днях, а именно 15 февраля вечером, в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по набережной Строителей Сестрорецка в неадекватном состоянии находится подозрительный мужчина, вооруженный ножом.