Хотела продать кровать, но только потеряла деньги: жительницу Петербурга обманули на «Авито»

16 февраля ДЧ 52 ОП поступило заявление от пенсионерки из Петербурга. Она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

На телефон женщине позвонила неизвестная, которая сообщила, что заинтересовалась объявлением заявителя на «Авито». Она рассказала, что желает приобрести ортопедическую кровать.

Для оплаты та мошенница попросила сообщить реквизиты банковской карты и поступающие смс-коды. Псле чего со счета заявителя произошло списание денежных средств в сумме 48 000 рублей.

Ранее сообщалось, что вчера, 16 февраля, в ДЧ ГУ через 112 поступило сообщение от петербурженки, что на улице Союза Печатников 18/20-76 в отношении ее матери совершены мошеннические действия.

Как выяснилось, пенсионерке на стационарный телефон позвонила неизвестная, представилась дочерью и сообщила, что попала в ДТП. Для оплаты медицинских услуг пострадавшей необходимо передать деньги курьеру