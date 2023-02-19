Стало известно, сколько потратили россияне на зимний отпуск

Четверть россиян, которые решили взять зимний отпуск, потратили на свой отдых от десяти до 50 тысяч рублей. Однако большая часть соотечественников решилась дождаться лета.

Зимний отдых оказался достаточно бюджетным для 21% россиян — они потратили на отпуск зимой 2022-2023 года менее десяти тысяч рублей. Ещё 24% опустошили бюджет на суммы от десяти до 50 тысяч рублей, ещё 12% отдали до ста тысяч, и только 5% соотечественников «хорошо погуляли» на сумму, превышающую сто тысяч рублей.

В исследовании банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах», на которое ссылается агентство РИА Новости, также указано, что без зимнего отпуска остались 38% россиян.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, когда лучше уйти в отпуск в 2023 году. Так, для отпуска можно рассмотреть, например, март, август или октябрь.