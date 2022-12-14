Отдохнуть и заработать: когда лучше уйти в отпуск в 2023 году

В декабре компании начинают заниматься утверждением отпусков на будущий год. Конечно, если вы трудоустроены официально, вам должны выплачивать отпускные. От того, насколько правильно вы выберете месяц для своего отпуска зависит то, сколько вам выплатить. Рассказываем, когда лучше всего уйти в отпуск в предстоящем году.

Что нужно учесть?

Есть довольно простое, но очень важное правило: чем больше рабочих дней в месяце, тем больше отпускные. Если вы хотите получить побольше, то для отпуска рассмотрите март, август или октябрь. Неплохо получить можно и в случае отпуска в июне, июле, сентябре, ноябре и декабре. Если же вам важнее количество дней отдыха, то стоит выбрать месяца с большим количеством праздников: январь и май. Однако в этом случае стоит помнить, что за праздничные дни вам доплачивать не будут.

Тем не менее, если всё-таки для вас в приоритете именно количество выходных, то вот за счет каких дат вы можете продлить себе отпуск: новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января, День защитника Отечества — с 23 по 26 февраля, Международный женский день — 8 марта, Праздник Весны и Труда — с 29 апреля по 1 мая, День Победы — с 6 по 9 мая, День России — с 10 по 12 июня, День народного единства — с 4 по 6 ноября.

Рассчитать размер своих отпускных можно по упрощённой формуле: сумма зарплаты за год / 12 месяцев / на 29,3 (среднемесячное количество дней в году) Х на количество дней отпуска.

Отметим, что при расчёте среднего заработка учитывают все выплаты, кроме больничных, командировочных и матпомощи.

Приведём пример. Предположим, ваш оклад составляет 50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями – 700 тысяч. Если вы возьмете в январе 5 дней отпуска с понедельника по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 9 954 рубля, при этом из оклада вычтут 14 706 рублей.

Когда идти?

В 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней).

«Почему именно так? Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2023 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня», — прокомментировала юрист hh.ru Татьяна Нечаева.