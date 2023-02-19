«Это только ухудшит ситуацию»: заемщикам посоветовали не «бегать» от кредиторов

Заемщикам, которые по какой-то причине не могут вовремя внести плату за кредит, посоветовали сообщить об этом кредитору. Это поможет найти эффективный выход из ситуации.

Если заемщик не может вовремя совершить платеж по ссуде, ему следует предупредить кредитора, считает генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. В интервью журналистам агентства РИА Новости эксперт отмечает, что «бегство» от кредитора может только ухудшить ситуацию.

» Если справиться своими силами не выходит, заемщик должен обратиться к кредитору. А вот чего делать однозначно не стоит — игнорировать или скрываться от кредитора. Это только ухудшит ситуацию, и справиться с последствиями просрочки будет сложнее», — отметил Петков.

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