Подросткам посоветовали не ставить бездумно лайки, чтобы не стать экстремистом

В Следственном комитете рассказали, как безопасно вести себя в Интернете детям, чтобы не стать жертвами киберпреступлений. Один из пунктов касался лайков и экстремизма.

Дети и подростки иногда лучше взрослых разбираются в устройстве всевозможных гаджетов, однако даже они могут стать жертвами преступников в Интернете. Как рассказали в Следственном комитете, юным пользователям соцсетей и мессенджеров не стоит встречаться с новыми друзьями из Интернета, не предупредив родителей. «Интернете многие говорят о себе неправду», — констатировали горькую правду следователи.

Незнакомцам не стоит также отправлять свой номер телефона, личные данные и фотографии. Принимать от них подозрительные файлы также не стоит.

«…не ставь бездумно «лайки» — можешь по незнанию распространить информацию экстремистского содержания», — посоветовали школьникам стражи порядка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что сотрудники транспортной полиции вычислили в Пулково мигранта-экстремиста.