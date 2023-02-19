Пожарные потушили более тысячи «квадратов» мебельной фабрики под Пензой

Более часа огнеборцы тушили крупный пожар в Пензенской области. Так, на мебельной фабрике Кузнецка огнем было объято 1,2 тысячь квадратных метров.

В Пензенской области огнеборцы справились с крупным пожаром на мебельной фабрике в Кузнецке. Как рассказали в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в производственном цехе — огонь распространился на площади 1,2 тысяч квадратных метров.

«В 16.20 сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать открытое горение. Общая площадь пожара 1200 кв.м», — заключили в ведомстве. Отмечается, что пострадавших и погибших при происшествии нет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что председатель СК России поручил организовать проверку после сообщений о пожарах в исторических зданиях Ленинградской области. Речь об усадьбе Ганнибала, особняке князя Генриха Витгенштейна и дачи Антипа Ефремова.