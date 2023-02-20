Латаем дыры в бюджете: в Госдуме предложили повысить налоги для крупного бизнеса

В Государственной Думе РФ выступили с предложением повысить налоги для представителей крупного бизнеса. Причина — январь для российской экономики оказался не самым удачным месяцем. С соответствующим предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

В разговоре с телеканалом 360 он рассказал, что в январе федеральная казна недополучила 1,7 триллиона рублей. Хотя дефицит бюджета по году должен был быть около трех триллионов — 2,9. Чтобы хоть как-то залатать образовавшуюся дыру в бюджете, власти решили обратиться за помощью к бизнесу. В пример он привел то, что в 2020 году бизнесмены США сами предложили оказать помощь своему правительству, когда возникли сложности из-за коронавируса.

Наши же олигархи дали от ворот поворот, говорит он.

«Нет, друзья. Дружба дружбой, а табачок врозь. Мы ничего не дадим. Если вам надо взять — у вас есть налоги, повышайте налог на прибыль и будьте здоровы. Мы вам разово ничего не дадим», — прокомментировал он.

Более того, он добавил, что наша олигархия очень цинична, так как «утопая в деньгах, отказывает государству в такой мелочи» (речь идет о 250 миллиардах рублей — прим.Ред.).

Как итог, депутат предлагает ввести 40%-ный подоходный налог. Он отметил, что во Франции он 60%-ный, 38% — в Соединенных Штатах.