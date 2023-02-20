Москва захватывает Петербург? Бизнесмен из столицы выкупил отделение банка-банкрота за 88 миллионов

Бывшее отделение Энергомашбанка на Караванной улице в Петербурге выкупил предприниматель из Москвы. Лот обошелся ему в 88 миллионов рублей. Площадь выкупленного помещения достигает 415,7 квадратных метра.

Вместе с помещением бизнесмену Владимиру Алексееву перепали стулья, диваны, обогреватели и мониторы. Алексеев является учредителем нескольких московских и петербургских компаний, в частности, ООО «АРКА арт галерея». С 2004 года эта организация выступала операционным юрлицом выставочного пространства на Большой Морской.

Разместится ли в новом помещении выставочная площадка или же оно будет использоваться для чего-то другого, пока не ясно, уточняет «Деловой Петербург».

Ранее сообщалось, что компания A.P. Moller-Maersk (Maersk) заключила соглашение о продаже своих логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited.