Один из вестибюлей станции «Технологический институт» будет закрыт в предстоящие праздники

Новость о закрытии вестибюлей той или иной станции метро в Петербурге давно уже не новость. Каждый раз вопрос всего один: какой именно? Вот и в предстоящие февральско-мартовские праздники ждут ограничения. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга в своих социальных сетях.

Так, Петербургский метрополитен проинформировал об изменении режима работы вестибюля станции «Технологический институт 1». В результате 23, 24, 25, 26 февраля, а также 8 марта 2023 года вестибюль будет закрыт для входа и выхода пассажиров.

В связи с этим в ведомстве просят учитывать изменения, планировать свои поездки с учетом этих изменений.

метро общество


 

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