Празднуем Масленицу и богатеем. Что для этого нужно?

Вот и наступила в России Масленица. В этот раз ее отмечают с 20 по 26 февраля. Кто-то в этот день предпочтет просто посидеть с семьей, выпить чай и объесться блинами, а кто-то и про активности не забудет. К слову, и для тех, и для других немало примет народных. Рассказываем вам про них.

Так, например, в этот праздник вполне можно разбогатеть. Правда, для этого все-таки придется выйти из-за стола и немного попотеть. Согласно примете, нужно выйти с детьми на прогулку и отправить их кататься с горки. Чей ребенок дальше укатится, тому и стоит ждать больших доходов. Аналогичная примета и для тех, кому важно собрать побольше урожая.

Важно, что примета работает только в четверг. Помните, что в этот день также нельзя не веселиться. Иначе можно схлопотать общественное осуждение и горести, говорят приметы.

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