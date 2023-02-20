У фигуриста Костомарова поражена часть головного мозга

У фигуриста Романа Костомарова состояние пока становится все только хуже. Если не так давно речь шла только о проблемах с легкими и ампутации частей тела, то теперь дело дошло и до мозга.

По словам источника издания «Стархит», диагноз совсем неутешительный — пневмония тяжелой формы. Именно это воспаление в результате привело к серьезным последствиям: некрозу, и, как следствие, ампутации ступней.

«У Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле, — состояние фигуриста критическое. По нашим данным, поражение легких — больше не главная проблема спортсмена. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения», — говорит источник издания.

В то же время собеседник издания ТАСС говорит о том, что ситуация не настолько плачевна. У Костомарова действительно были сложности с сосудами мозга. Но тем не менее врачи смогли вовремя отреагировать.