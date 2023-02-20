Никаких happy, только end. В Петербурге сносят филиал Ленфильма

Что ж, кажется, фраза «кина не будет» актуальна как никогда. Согласно плану Госстройнадзора, будет снос филиала Ленфильма на улице Тамбасова. В какой-то степени можно сказать, что историю такого культового места попросту похоронят.

В частности, это место было известно тем, что здесь снимались сцены из двух культовых произведений советского кинематографа. Например, фильм про Шерлока Холмса и сцены в доме Верещагина из «Белого солнца пустыни».

Теперь же речь идет о сносе пяти зданий: цех обработки пленки, производственный и вспомогательный корпуса, цех водоподготовки и автобаза. Сама киностудия тоже отмечает, что интереса к этим помещениям уже нет. Все-таки технологии в сфере кинематографа тоже шагнули заметно вперед, а имеющиеся цеха попросту устарели. Что будет на месте этих цехов? Пока большой вопрос. Однако территория вокруг уже заметно заросла современными ЖК, пишет «Деловой Петербург».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за годы своего существования пережила студия. Например, в нулевые, кажется, студия работала, если не как часы, то относительно стабильно. Три-шесть картин в год, часть из них малоизвестны, часть, например «Бумажный солдат» Алексея Германа, катались по фестивалям, в том числе на Венецианский, и собирали хорошие отзывы критиков. Однако, с 2011 по 2020 год «Ленфильм» выпустил меньше картин, чем за один 2003 год.

Тогда и поползли разговоры в киносреде, что «Ленфильму» нужна реанимация. Вторую жизнь после советских достижений в нее должны были вдохнуть два фактора: смена руководства и субсидии.