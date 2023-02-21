Для семей участников СВО придумали новую меру поддержки: дети получат долгосрочные проездные

Детям участников СВО больше не потребуется ежемесячно продлевать свои проездные билеты. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Как рассказали в ведомстве, детям из таких семей попросту выдадут долгосрочные проездные. Для этого необходимо обратиться в офисы ГКУ «Организатор перевозок» для замены нынешних проездных.

Те проездные, которые действуют сейчас — временные. Их срок истечет 7 марта 2023 года. Постоянный же будет действовать до 31 декабря 2023 года, до этого срока его продлевать не потребуется. Отмечается также, что на постоянном проездном будет фотография его владельца.

Обратиться для замены проездного сейчас можно в офисы по двум адресам: улица Рубинштейна, дом № 32 литера А и площадь Ленина, дом № 8/8. Офисы работают ежедневно с 08:00 до 19:30 без перерыва на обед.

С собой необходимо иметь фотографию размером 3х4, а также действующий временный проездной билет. Новый постоянный проездной документ будет выпущен в день обращения.