Президент Владимир Путин предложил новые меры поддержки для участников СВО

Сегодня, 20 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. Как сообщает пресс-служба Кремля, на нем Владимир Путин предложил проработать новые меры поддержки для участников специальной военной операции.

Например, президент предложил создать государственный фонд поддержки семьям бойцов и ветеранов. Как отметил Путин, отдельной задачей будет уход на дому, протезирование всех, кто в этом нуждается.

Кроме этого, президент предложил установить для мобилизованных и всех участников СВО регулярный отпуск не менее 14 дней и не реже раза в полугода без учета времени на дорогу. Помимо этого, может быть запущена программа льготного арендного жилья для работников ОПК (значительную часть платы возьмет на себя государство), прокомментировал он.