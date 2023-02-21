От Москвы до Минвод: где петербуржцы проведут 23 февраля?

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, куда россияне собрались съездить в путешествие в предстоящие февральские выходные. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как рассказали в организации, для проведения аналитического исследования понадобилось изучить бронирования авиабилетов с 18 по 26 февраля. Так, из Северной столицы чаще всего хотят съездить в Москву — 11,3% Еще часть туристов решили съездить в Сочи — 9,9%. Примерно 9,8% предпочли путешествие в Калининград.

Помимо этого, довольно много бронирований оформлено в Ереван (4,6%), Дубай (4,4%), Самару (3,0%), Коломбо (2,9%), Минеральные Воды (2,7%), Екатеринбург (2,6%) и Мурманск (2,3%).

Ранее сообщалось, что сеть «Газпромнефть» увеличила число АЗС на 60 станций в 2022 году. Всего под брендом компании в 49 регионах России работают 1476 заправочных станций. Как пишет «Мойка78«, за 2022 год на крупнейших федеральных трассах открылось 15 заправочных станций. Среди них трассы М-11 Москва-Петербург и М-12 Москва-Казань.