В Петербурге готовятся отмечать Салаалган

Совсем скоро буддисты начнут отмечать Новый год по лунному календарю. Для них этот праздник более известен как Сагаалган или «Белый месяц» в переводе с монгольского.

Во всех «буддийских» регионах страны отмечают этот праздник — например, в Тыве, Бурятии и на Алтае. Но отмечать Салаалган и в Петербурге. Его наступление высчитывают по астрологическим таблицам, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

В этом году он приходится на 21 февраля. В преддверии «Белого месяца» проходят молебны, читаются молитвы – хуралы. Зажигаются и ритуальные костры.

Ранее сообщалось, что сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, куда россияне собрались съездить в путешествие в предстоящие февральские выходные. Об этом сообщает пресс-служба компании.