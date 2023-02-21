Петербуржцы испугались кори?

Только с начала 2023 года в Петербурге официально подтвердили четыре случая кори. В местном комздраве рассказали, как эффективно бороться с этой болезнью.

Как говорят специалисты, надежнее всего в этом вопросе будет вакцинация. При этом охват профилактическими прививками составляет 99% у детей двух лет и от 97% до 99% у детей и подростков в возрасте шести лет и старше, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Привиться от кори в городе можно сейчас тремя отечественными вакцинами.

Ранее сообщалось, что у всех на слуху такое дело как донорство. Возможно, кто-то даже задумывается о том, что хотел бы помочь. Но многие банально не знают, кто может стать донором и что для этого нужно. Рассказываем, как все устроено.