Ковид напал на Россию?

По данным на 21 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1830 человек. Это на 186,4% больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 13 994 человека. Однако это на 66,6% больше, чем 20 февраля. За минувшие сутки выявлено 11 277 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 38 летальных исходов.

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