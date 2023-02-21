Мелочь не нужна? В Ленобласти падает интерес к квартирам-студиям

По итогам прошлого года, в Ленобласти интерес к квартирам-студиям упал на 6,81%, если сравнивать с 2021 годом. Такие данные приводит агентство недвижимости Кирилла Разумова.

Заметнее всего интерес рос в феврале 2022 года, тогда число запросов на такую недвижимость возросло почти в полтора раза, на 39,61% был превышен среднемесячный результат за 2021 год.

В начале 2023 года покупательский спрос на квартиры-студии тоже показал рост. Так, в январе текущего года количество запросов выросло на 16,07% относительно декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что на портале госзакупок появились лоты, подразумевающие расширение зоны платной парковки. В совокупности Смольный планирует потратить на эти цели 72,5 миллиона рублей.