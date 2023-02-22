Защитникам отечества — с любовью: что подарят мужчинам на 23 февраля

До наступления Дня защитники Отечества осталось меньше суток. При этом во всем многообразии подготовленных подарков лидирующие позиции занимают гаджеты, мужские аксессуары, одежда и парфюмерия, а также аксессуары для машины.

Так в число наиболее популярных подарков вошли электроника (16%); мужские аксессуары, включая одежду и парфюм (15%), а также аксессуары для автомобиля или другого транспорта (12%). К такому выводу пришли аналитики, опросив 1500 россиянок в период с 8 по 15 февраля этого года.

При этом 10% опрошенных и вовсе не планируют покупать подарок, а намерены сделать его своими руками. Отдельное внимание следует также уделить тому факту, что классический набор в виде пены для бритья, носков и геля для душа готовят в качестве подарка только 3% россиянок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, где петербуржцы проведут 23 февраля.