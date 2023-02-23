Жители Петербурга возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»

Сегодня, 23 февраля, жители Санкт-Петербурга приняли участие в торжественной церемонии, посвященной Дню защитника Отечества. Она проходила у обелиска «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания, уточнили в пресс-службе Горадминистрации.

«Цветы к обелиску возложили Полномочный представитель Президента России Александр Гуцан, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов […], депутаты Государственной думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, ветераны, представители общественных организаций, школьники и студенты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что присутствовавшие на церемонии почтили память воинов минутой молчания. Также следует добавить, что мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят в каждом районе Северной столицы.

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