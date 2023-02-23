Подарок должен быть большим: вес посылок к 23 февраля вырос на 26%

В период с января по февраль 2023 года средний вес посылок к 23 февраля увеличился на 26%. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе транспортной компании ПЭК.

«За январь-февраль 2023 года средний вес посылок к 23 февраля вырос на 26%», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за указанный период ощутимо вырос объем нестандартных отправлений у курьерских служб. Так, например, в число самых необычных грузов вошли хоккейные ворота, трактор, набор из 400 пар носков и грабли.

Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества существенно увеличился объем посылок в крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке — на 81% год к году.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что лидирующие позиции среди подарков для мужчин ко Дню защитника Отечества занимают гаджеты, мужские аксессуары, одежда и парфюмерия, а также аксессуары для машины.