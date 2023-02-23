Каждый восьмой петербуржец будет продлевать выходные отпусками и отгулами

Среди жителей Санкт-Петербурга 13% работающих планируют удлинить выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, за счет отпусков и отгулов. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, проведя соответствующее исследование.

«13% работающих планируют присоединить отпуск к праздничному и выходным дням в честь 23 февраля, чтобы продлить отдых», – говорится в сообщении. При этом в определенной степени чаще, чем другие, брать отпуск планируют респонденты моложе 34 лет (16%).

Также отмечается, что, по мнению 48% опрошенных, День защитника Отечества – профессиональный праздник всех военнослужащих, еще 32% — всех мужчин.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в период с января по февраль 2023 года средний вес посылок к 23 февраля увеличился на 26%. Также отмечается, что за указанный период ощутимо вырос объем нестандартных отправлений у курьерских служб.