Праздник на миллион: стало известно, сколько потратят на празднование 9 мая в Петербурге

Что ж, Новый год отметили, День защитника Отечества тоже, теперь на очереди День Победы. Власти Санкт-Петербурга уже объявили поиски подрядчиков, которые займутся украшением города к этому важному для страны праздника. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Оба конкурса объявил городской центр рекламы и праздничного оформления. Начальная (она же максимальная) цена первого контракта составляет 16,5 миллиона рублей, а второго — 22,4 миллиона рублей.

Среди задач подрядчиков — подготовка флагов, баннеров, их установка и снятие после окончания мероприятий. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 10 марта, к работам нужно приступить 25 апреля.

Ранее сообщалось, что членам российской делегации, присутствовавшим на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вене, не дали возможности возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям, рассказал посол в Австрии Дмитрий Любинский.