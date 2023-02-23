Российским делегатам не дали возложить цветы в Вене

Членам российской делегации, присутствовавшим на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вене, не дали возможности возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям, рассказал посол в Австрии Дмитрий Любинский.

«От них (российских делегатов. – прим. ред.) потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии», – поделился он.

В связи с этим руководителям российских дипломатических представительств в Вене пришлось возложить к монументу сразу два венка: один от них самих, второй – от делегатов Федерального собрания, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Любинского.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

вена ОБСЕ


 

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