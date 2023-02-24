Реставрация Исаакиевского собора обойдется в четверть миллиарда

Реставрация Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в этом году обойдется 250 миллионов рублей. Об этом сообщил директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

С его слов, на эти 250 миллионов уже есть необходимая документация. Без нее бы КГИОП не разрешил проводить работы. Он добавил, что реставрация — процесс сложный, но денег на нее не жалеют. В частности, постоянно проводятся исследовательские работы. С его слов, делается все необходимое.

Мудров отметил, что в 2022 году на реставрацию Исаакиевского собора было направлено 150 миллионов рублей, пишет РИА Новости.