Реставрация Исаакиевского собора обойдется в четверть миллиарда

Реставрация Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в этом году обойдется 250 миллионов рублей. Об этом сообщил директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.
С его слов, на эти 250 миллионов уже есть необходимая документация. Без нее бы КГИОП не разрешил проводить работы. Он добавил, что реставрация — процесс сложный, но денег на нее не жалеют. В частности, постоянно проводятся исследовательские работы. С его слов, делается все необходимое.
Мудров отметил, что в 2022 году на реставрацию Исаакиевского собора было направлено 150 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Новый год отметили, День защитника Отечества тоже, теперь на очереди День Победы. Власти Санкт-Петербурга уже объявили поиски подрядчиков, которые займутся украшением города к этому важному для страны праздника. Информация об этом содержится на портале госзакупок.