В России проведено свыше 329,5 миллиона тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии коронавируса проведено свыше 329,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Отмечается, что за последние сутки проведено 119 тысяч тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Москву 23 февраля прибыла организованная группа туристов из Китая, первая после начала пандемии. В группе 33 туриста из города Гуанчжоу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Уточняется, что гостей из Китая встречали в аэропорту «Шереметьево». Встреча была очень теплой и в лучших традициях: туристов встретили хлебом-солью и народными песнями.

В России китайские туристы проведут неделю. Они познакомятся с достопримечательностями Москвы и Петербурга.