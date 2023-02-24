Стало известно, какой район Петербурга стал лидером квартир по переуступке

В январе 2023 года на первичном рынке Санкт-Петербурге выставлено на продажу 14,5 тысячи квартир со сдачей в течение этого года. Объём предложения переуступок с таким же сроком сдачи составляет 1543 лота, то есть 10,63% от всего предложения строительных компаний. Об этом сообщает пресс-служба «Прайд групп».

Сейчас только в четырёх городских районах предложение по переуступке превышает 20% от объёма предложения застройщиков по этому же району.

Интересно, что лидером по соотношению переуступочных квартир и квартир от застройщиков является Московский. Здесь застройщики предлагают 266 квартир со сроком сдачи в 2023 году.

Ранее сообщалось, что за 2022 год на крупнейших федеральных трассах открылось 15 заправочных станций. Среди них трассы М-11 Москва-Петербург и М-12 Москва-Казань. В Московской области заработало 15 АЗС под брендом «Газпромнефть», в Мурманской – 6. На 119 АЗС установлены кассы самообслуживания, что повысило уровень комфорта автолюбителей.