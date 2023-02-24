Петербуржцам рассказали, какую погоду ждать в пятницу 24 февраля

Стало известно, порадует ли сегодня, 24 февраля, погода жителей Северной столицы. Так, синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале рассказал, что же ждать горожанам.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в этот раз погодную ситуацию над Петербургом сегодня ведет периферия циклона с запада. Со слов синоптика в регионе будет в основном облачно, а также возможен снег. Однако крупных осадков ждать не стоит.

Температура воздуха -1…-3°, по области 0…-5°. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм ртутного столба. Это считается все-таки ниже нормы.

Леус заявил, что в субботу характер погода и температура существенно не изменится.

Ранее сообщалось, что только не сделаешь, когда который час стоишь в пробках… Так вот, сотрудники Госавтоинспекции задержали в Петербурге лихача, объезжавшего пробку по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.