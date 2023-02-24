Ковид «снес» шесть петербуржцев насмерть

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 23 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1345 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 51 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 912 человек. Умерли от заболевания шесть человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 873 832 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что по данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии коронавируса проведено свыше 329,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

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