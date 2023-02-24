Сделаем, но втридорога: что происходит с продукцией в России на фоне санкций

Еще летом торговые центры прилично так пустовали, однако, как говорится, свято место пусто не бывает. И действительно, сейчас пустых площадей становится все меньше, ведь и среди российских, и среди «дружественных» производителей есть те, кому хочется выставить свой товар в большем количестве.

Со слов экономиста Юлии Стародумовой, нет сложностей и с пищей, так как в России есть возможности для производства практически всех продуктов питания. И действительно, долговременная поддержка сельхозпроизводителей приносит свои плоды, и у нас всё больше на полках магазинов продуктов российских молочников, сыроваров, производителей мяса.

При этом на полках остаются и европейские продукты, правда по ценам вдвое-втрое выше, чем раньше. Однако есть одно но: у нас есть недостаток пищевых ингредиентов и упаковки. В связи с этим российские производители ищут альтернативы на Востоке или пытаются осваивать производство сами.