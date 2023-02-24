На мир нападает холера?

Все привыкли что-то слышать про грипп, ОРВИ или, в соответствии с современными реалиями, про коронавирус. К новостям про эти заболевания мы уже банально привыкли. Статистика по ковиду обновляется в ежедневном формате, а по гриппу и ОРВИ — еженедельно. Однако, кажется, в боевой готовности уже холера.

По словам руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филиппа Барбозы, на данный момент примерно около одного миллиарда человек в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой.

По словам Барбозы, сейчас «22 государства ведут борьбу со вспышками холеры».

Также эксперт сообщил, что в 2022 году по сравнению с прошлым годом со вспышками холеры столкнулись на 50% больше стран.

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