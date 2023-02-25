На проспекте Героев мужчина выстрелил мужу сестры в лицо

Бытовые ссоры — штука, порой, очень жуткая и имеющая серьезные последствия. Так, 23 февраля в отделение полиции обратилась женщина, которая рассказала о стрельбе на улице. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как рассказала женщина, её мужу неизвестный выстрелил в лицо.

Как итог, мужчины с огнестрельным ранением головы в удовлетворительном состоянии госпитализировали в городскую больницу № 15.

Как стало известно позднее, выстрел осуществил брат женщины, он имеет травматический пистолет. Сначала он ногами и руками избил своего оппонента, а затем произвел один выстрел ему в лицо из неустановленного оружия, после чего с места происшествия скрылся.

Сейчас брата женщины разыскивают. Возбуждено уголовное дело, уточняет источник в правоохранительных органах.

общество


 

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