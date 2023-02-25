На проспекте Космонавтов сгорели три авто разом

Сегодня, 25 февраля в 2:44 поступило сообщение о пожаре на проспекте Космонавтов в Московском районе.

Как выяснилось, в автомобиле марки «Лексус» выгорели моторный отсек и салон, у припаркованного рядом автомобиля марки «Пежо» обгорели заднее крыло и две двери, и у автомобиля марки «Лада» обгорели зеркало и фара.

В 3:01 пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что бытовые ссоры — штука, порой, очень жуткая и имеющая серьезные последствия. Так, 23 февраля в отделение полиции обратилась женщина, которая рассказала о стрельбе на улице. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.