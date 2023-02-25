В Петербурге коронавирус выявлен у 1162 человек

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 24 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1162 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 81 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1077 человек. Умерли от заболевания шесть человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 874 994 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что все привыкли что-то слышать про грипп, ОРВИ или, в соответствии с современными реалиями, про коронавирус. К новостям про эти заболевания мы уже банально привыкли. Статистика по ковиду обновляется в ежедневном формате, а по гриппу и ОРВИ — еженедельно. Однако, кажется, в боевой готовности уже холера.