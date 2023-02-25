Раньше — лучше? Родители рассказали, когда стоит отправлять детей работать

Каждый третий родитель считает, что начинать работать можно с 14 лет, каждый четвертый — с 16 лет. Об этом сообщает портал SuperJob.

Примерно 3% родителей считают, что начать работать можно до 12 лет, еще 6% — считают это просто допустимым. Самым популярным мнением является то, что работать стоит начинать после получения паспорта — 35% опрошенных считают возможным заключение трудового договора с 14—15-летним подростком.

В то же время 27% склонны думать, что трудоустраивать можно с 16-17 лет, а 12% — только с 18 лет. Каждый одиннадцатый (9%) считает, что подросток не должен работать, пока не получит профессию.

В допустимости раннего трудоустройства (до 15 лет) чаще убеждены отцы, тогда как за более поздний старт (с 16 лет и позже) чаще выступают матери.